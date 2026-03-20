الوزير الحقيل يقدّم شكره لـ”MBC الأمل” لدورها في حملة “الجود منّا وفينا”

البلاد (الرياض)

أعرب وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “سكن” ماجد بن عبد الله الحقيل، عن شكره وتقديره لـ “MBC الأمل”، جناح المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية لـ “مجموعة MBC”، لدورها البارز؛ كشريك إستراتيجي في دعم مؤسسة “سكن” وحملة “الجود منّا وفينا”.

‎وقال الحقيل”:تلعب الشراكات الاستراتيجية دورًا محوريًا في تمكين الأسر المستحقة، وتعزيز أثر البرامج المجتمعية المستدامة. كما أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تعزز التنمية المجتمعية وتقوي الروابط بين المؤسسات والمجتمع، ما يرفع جودة الحياة ويحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا.”

‎وأضاف معالي الوزير؛ “الإعلام له دور أساسي في تسليط الضوء على هذه الجهود، فهو يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المشاركة الفاعلة، ويعكس الصورة المشرقة للشراكات الوطنية في خدمة الأسر المستحقة.”



‎من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، وليد بن إبراهيم الإبراهيم، عن فخر “MBC الأمل” بكونها جزءًا من حملة وطنية تهدف إلى تمليك الأسر المستحقة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي في المملكة، مشيرًا إلى دور معالي الوزير الحقيل كنموذج للقيادة الملتزمة والمسؤولة.

‎وقال الإبراهيم؛ “شراكتنا مع مؤسسة سكن تنبع من إيماننا بدعم المبادرات الوطنية الهادفة لخدمة الأسر المستحقة، ومتابعة معالي الوزير الحقيل يعكس التزام القيادة الوطنية بتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة وفق رؤية السعودية 2030.”

‎تأتي هذه الشراكات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز العمل المجتمعي وتمكين المبادرات الوطنية، بما يساهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على مستوى الأسر والمجتمع، ويعكس التكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم التنمية المستدامة بالمملكة.