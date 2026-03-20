الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة

البلاد (الرياض)
أعربت الندوة العالمية للشباب الإسلامي عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص دول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي تحتضن الحرمين الشريفين، قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم.
وأكدت الندوة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والمواثيق الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين والمنشآت الحيوية، كما أنها تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية التي تدعو إلى حفظ النفس وصيانة المقدسات.
وشددت على أن استهداف المملكة العربية السعودية يمس مكانة دينية عظيمة لدى المسلمين في أنحاء العالم، ويستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي لردع هذه الممارسات العدوانية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات فورًا، وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار، وصون مقدرات الشعوب، وحماية المقدسات الإسلامية.