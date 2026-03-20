الأمير عبدالعزيز بن سعود يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة الرياض

صحيفة البلاد      2 / شوال / 1447 هـ      20 مارس 2026

 

البلاد (الرياض)
قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بزيارة إلى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، حيث وقف سموه على سير العمل في المركز، وهنأ منسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتابع سموه خلال الزيارة مستوى جاهزية المركز وكفاءة الأداء في استجابته للبلاغات -بعدة لغات- ومعالجتها، واستعرض سموه الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين والزوار عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، كما اطّلع على أحدث التقنيات المستخدمة للتعامل مع البلاغات، وسرعة الاستجابة لها، ومتابعتها حتى استكمال الإجراءات التنفيذية لمعالجتها.
واستمع سموه إلى شرح موجز قدّمه قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عمر بن عيضة الطلحي، استعرض فيه أنظمة الرصد الميداني للطرق الرئيسة والمواقع الحيوية، ونظم تحليل البيانات وآليات عملها، إلى جانب منظومة العمل الموحّد للجهات الأمنية والحكومية المشاركة في المركز، والتي تم تطويرها وفق أحدث الممارسات العالمية.
رافق سموه، وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

