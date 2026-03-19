الرياضة يايسله: الخسارة مؤلمة.. وكنا الأفضل أمام الهلال

البلاد (جدة) أبدى الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي حزنه بعد الخسارة بركلات الترجيح والخروج من نصف نهائي كأس الملك أمام الهلال. وقال يايسله في المؤتمر الصحفي: “كرة القدم صعبة، وليالٍ مثل هذه تشعرك بكثير من خيبات الأمل، ليس بسبب الأداء، بل بسبب النتيجة. أشعر بالفخر تجاه الأداء الذي قدمه اللاعبون، وأهنئ الهلال على الانتصار”.

وأشار إلى أن الفريق قدم مستوى مميزًا خلال اللقاء: “نركز على ما يمكننا التأثير عليه، واللاعبون يشعرون بالمسؤولية رغم مرارة الخسارة”. وأضاف المدرب الألماني: “لدينا وقت للراحة، وسيقضي اللاعبون بعض الوقت مع عائلاتهم بعد فترة ضغط طويلة، وبعد ذلك سنعمل على استعادة الطاقة لمواصلة المنافسات”.

وعن تأخر التبديلات، خاصة بعدم إشراك فراس البريكان رغم تراجع أداء رياض محرز، قال: “صنعنا العديد من الفرص ووصلنا لمرمى الهلال في أكثر من مناسبة، وكنا الطرف الأفضل، لذلك لم نقم بإجراء التغييرات التي تتحدث عنها”.