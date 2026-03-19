وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني

تواصلت الغارات الإسرائيلية على لبنان، مستهدفة مناطق الجنوب وشرق البلاد، وسط تحذيرات مباشرة من الجيش الإسرائيلي بشأن ضرب جسور على نهر الليطاني لقطع طرق تعزيزات حزب الله. وأكد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على “إكس” أن القوات الإسرائيلية ستنفذ “استهدافاً واسعاً لأنشطة حزب الله”، وحذر السكان من البقاء جنوب نهر الزهراني تفادياً للخطر.

وجاءت هذه التحذيرات بالتزامن مع قصف جوي كثيف طال أحياء سكنية مكتظة في بيروت وضواحيها الجنوبية، أسفر عن مقتل 12 شخصاً، وإصابة 41 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية. واستهدفت الغارات أيضاً جسر الزرارية بين بلدتي الزرارية وطيرفلسيه، ما أدى إلى تدمير جزء منه وتعطيله، رغم أن القوانين الدولية تقصر استهداف البنى التحتية على شروط محددة.

وفي وقت سابق، شنت إسرائيل غارة عنيفة على مبنى في حي الباشورة وسط بيروت، مستهدفة ما قالت: إنه أموال لحزب الله، مع تسجيل حركة نزوح كثيفة من المنطقة. كما أبلغ الجيش الإسرائيلي سكان عدة مناطق جنوبية، بينها صور، بوجوب الإخلاء، تحسباً لهجمات إضافية.

الحرب بين إسرائيل وحزب الله اندلعت في 2 مارس بعد إطلاق الأخير صواريخ ومسيرات رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وردّت إسرائيل بغارات شملت الضاحية الجنوبية لبيروت، جنوب لبنان وشرقه، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 912 شخصاً بينهم 111 طفلاً، فيما سجّل أكثر من مليون شخص أسماءهم كنازحين، يقيم نحو 130 ألف منهم في أكثر من 600 مركز إيواء جماعي.

وفي ظل التصعيد، دعا المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان إلى وقف الحرب، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية لا يمكنها نزع سلاح حزب الله تحت وطأة القصف، وأن الحل يجب أن يكون عبر التفاوض. وبينما أبدى بعض المسؤولين الإسرائيليين إمكانية التفاوض مع لبنان، لا يزال الموقف الرسمي متذبذباً، وسط استمرار العمليات العسكرية على الأرض.