نفى تشجيع سوريا على نزع سلاح حزب الله.. باراك: لاصحة لدعوة دمشق إرسال قوات إلى لبنان

البلاد (دمشق)

نفى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك- بشكل قاطع- ما تداولته بعض التقارير حول تشجيع الولايات المتحدة لسوريا على المساعدة في نزع سلاح حزب الله في لبنان. وأوضح باراك في منشور على حسابه في “إكس” أن هذه الأنباء “خاطئة وغير دقيقة”، نافياً أي ضلوع أمريكي مباشر في دعوة دمشق لإرسال قوات إلى لبنان.

وجاء نفي باراك بعد أن ذكرت خمسة مصادر مطلعة، أن واشنطن كانت قد طرحت على سوريا فكرة إرسال وحدات إلى شرق لبنان للمساعدة في تفكيك قدرات حزب الله، لكن دمشق ترددت خشية الانجرار إلى حرب إقليمية جديدة وتصاعد التوتر الطائفي. وأشار المسؤولون إلى أن الفكرة جرى تداولها أول مرة بين المسؤولين الأمريكيين والسوريين منذ العام الماضي، ثم أعيد طرحها بالتزامن مع بدء العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وفي سياق التحشيد العسكري، نشرت سوريا منذ أوائل فبراير وحدات صاروخية، وآلاف الجنود على طول الحدود اللبنانية، ووصفت هذه الخطوات بأنها دفاعية بحتة. يأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مع حرص دمشق على توخي الحذر رغم عداوتها لحزب الله وطهران خلال السنوات الماضية، بما في ذلك الحرب السورية بين 2011 و2024، والتي قاتلت فيها الجماعات المدعومة من إيران إلى جانب قوات بشار الأسد.