من جنوب أفريقيا.. الدبيسي يكتب التاريخ برقم سعودي جديد في “المطرقة”

حقّق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد الدبيسي، إنجازًا جديدًا، بعد أن حطّم الرقم السعودي في مسابقة رمي المطرقة، مسجّلًا رمية بلغت 71.69 متر، وذلك خلال مشاركته في ملتقى “ACNW League” المُقام في جنوب أفريقيا.

ويُمثّل هذا الإنجاز محطة تنافسية بالغة الأهمية، تُعزّز الجاهزية الفنية للاعب، وتصقل أداءه في التفاصيل الدقيقة، وترفع من إيقاع استعداداته نحو الاستحقاق الآسيوي المُرتقب، الذي يُعدّ الأبرز في أجندته التنافسية خلال الموسم الحالي.

وفي سياق آخر من الإنجازات السعودية بالملتقى ذاته، سجّل العدّاء الشاب حسن حقوي زمنًا قدره 13.60 ثانية في سباق 110 أمتار حواجز لفئة تحت 20 عامًا، مُحقّقًا بذلك أفضل رقم شخصي له في هذه المسابقة.

ويعكس هذا الرقم تصاعدًا ملحوظًا في مستوى اللاعب وجاهزيته الفنية، في خطوات واثقة نحو استحقاقَيْن دوليَّيْن مُهمَّيْن، هما: بطولة آسيا للشباب في هونغ كونغ، وبطولة العالم للشباب في مدينة يوجين الأمريكية.