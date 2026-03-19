مطار الملك خالد الدولي يحقق جائزة أفضل مطار تطورًا في العالم في تصنيف سكاي تراكس 2026

حقق مطار الملك خالد الدولي، الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، إنجازات عالمية وذلك بتتويجه بجائزة “أفضل مطار تطورًا في العالم” من بين أكثر من 560 مطارًا حول العالم، كما حصل على جائزة لأفضل مطار في العالم ضمن فئة 30–40 مليون مسافر، إلى جانب تحقيقه المرتبة 14 في قائمة أفضل المطارات في العالم، وحصوله على المركز الثاني في فئة أفضل طاقم بشري في المطارات على مستوى الشرق الأوسط.
وجاء هذا التتويج خلال حفل جوائز سكاي تراكس الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 18 مارس 2026، ضمن فعاليات معرض PTE World، بمشاركة نخبة من قادة وخبراء قطاع الطيران حول العالم، بما يعكس مستوى التقدّم الكبير الذي حققه المطار في مختلف المجالات، نتيجةً لتنفيذ حزمة من المبادرات التطويرية التي أسهمت في تحسين تجربة المسافر والارتقاء بجودة الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية، ما أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة وجودة الأداء.
ويعكس هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة التحوّل المتسارعة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الطيران الذي يواصل نموّه وتطوّره وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسيًا لحركة السفر المحلية والدولية.
وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، الأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، أنّ هذه الإنجازات تعكس التزام الشركة الراسخ بالارتقاء بمستوى الخدمات التشغيلية والبنية التحتية للمطار.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سكاي تراكس إدوارد بلايستد، أنّ هذا التقدير يعكس حجم التطور الذي تم في مطار الملك خالد الدولي، مشيرًا إلى أنّ المسافرين يلمسون تحسينات واضحة في مختلف مراحل رحلتهم، وأنّ تقدم مطار العاصمة للمركز 14 ضمن قائمة أفضل 100 مطار حول العالم يؤكد قوة وتأثير هذا التطور وكفاءة الخطط التطويرية ونجاحها في تعزيز تجربة المسافر، بما يعزز من مكانته محورًا رئيسيًا لحركة السفر في المنطقة، كما يُجسّد هذا التقدّم الاستثنائي حجم التحوّل الذي يشهده.