مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي يحصد جائزة أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2026

البلاد (المدينة المنورة)
فاز مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بجائزة “أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط” لعام 2026، ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية، وذلك خلال حفل أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، في إنجاز يُعد الثالث على التوالي والخامس خلال ستة أعوام، تأكيدًا على استمرارية جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن.
كما حقق المطار مراكز متقدمة عالميًا، بحلوله في المرتبة 50 ضمن أفضل 100 مطار في العالم، والرابع عالميًا في فئة المطارات التي تستقبل من 10 إلى 20 مليون مسافر سنويًا، إلى جانب حصوله على عدد من الجوائز والاعتمادات خلال عامي 2025 و2026، شملت تجربة العميل، وبيئة العمل، وخدمات ذوي الإعاقة، والسلامة الإسعافية.
فاز مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بجائزة “أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط” لعام 2026، ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية، وذلك خلال حفل أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، في إنجاز يُعد الثالث على التوالي والخامس خلال ستة أعوام، تأكيدًا على استمرارية جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن.
كما حقق المطار مراكز متقدمة عالميًا، بحلوله في المرتبة 50 ضمن أفضل 100 مطار في العالم، والرابع عالميًا في فئة المطارات التي تستقبل من 10 إلى 20 مليون مسافر سنويًا، إلى جانب حصوله على عدد من الجوائز والاعتمادات خلال عامي 2025 و2026، شملت تجربة العميل، وبيئة العمل، وخدمات ذوي الإعاقة، والسلامة الإسعافية.
وسجّل المطار نموًا في الحركة التشغيلية، بوصول عدد المسافرين إلى نحو 11.7 مليون مسافر خلال عام 2025، كما استقبل خلال موسم حج 1446هـ قرابة 720 ألف حاج عبر أكثر من 1900 رحلة قادمة من 53 دولة، ما يعكس دوره المحوري في خدمة ضيوف الرحمن.
وفي إطار تطوير الخدمات، نفّذ المطار مشروعات تقنية لتعزيز التحول الرقمي، شملت بوابات الخدمة الذاتية، وتحديث أنظمة عرض الرحلات، وتنظيم تدفق المسافرين، إلى جانب إدخال حلول تشغيلية ذكية، بما يسهم في تحسين تجربة السفر ورفع كفاءة الأداء.
ويواصل المطار تنفيذ مشروع توسعة تتجاوز تكلفته 1.3 مليار ريال، لرفع طاقته الاستيعابية إلى 18 مليون مسافر سنويًا، مع تطوير الصالات وتعزيز شبكة الوجهات الدولية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طيبة لتشغيل المطارات، المهندس سفيان عبدالسلام، أن هذا الإنجاز يعكس تكامل الجهود والدعم المستمر من الجهات المعنية، مشيرًا إلى مواصلة العمل على تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المسافرين، بما يرسّخ مكانة المطار ضمن أبرز المطارات الإقليمية والدولية.
وفي إطار تطوير الخدمات، نفّذ المطار مشروعات تقنية لتعزيز التحول الرقمي، شملت بوابات الخدمة الذاتية، وتحديث أنظمة عرض الرحلات، وتنظيم تدفق المسافرين، إلى جانب إدخال حلول تشغيلية ذكية، بما يسهم في تحسين تجربة السفر ورفع كفاءة الأداء.
ويواصل المطار تنفيذ مشروع توسعة تتجاوز تكلفته 1.3 مليار ريال، لرفع طاقته الاستيعابية إلى 18 مليون مسافر سنويًا، مع تطوير الصالات وتعزيز شبكة الوجهات الدولية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طيبة لتشغيل المطارات، المهندس سفيان عبدالسلام، أن هذا الإنجاز يعكس تكامل الجهود والدعم المستمر من الجهات المعنية، مشيرًا إلى مواصلة العمل على تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المسافرين، بما يرسّخ مكانة المطار ضمن أبرز المطارات الإقليمية والدولية.