مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية في عدة دول

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (708) كراتين تمر على الفئات الأكثر احتياجًا والأيتام في ولايتي ننجرهار وكنر بأفغانستان، استفاد منها (4,248) فردًا بواقع (708) أسر، ضمن مشروع توزيع (300) طن من التمور للشعب الأفغاني الشقيق للعام 2026م.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1243) كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا في إقليم وداي بجمهورية تشاد، استفاد منها (1243) أسرة، ضمن مشروع توزيع (800) طن من التمر في تشاد للعام 2026م.