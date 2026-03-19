مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية في عدة دول

البلاد (جدة)
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (708) كراتين تمر على الفئات الأكثر احتياجًا والأيتام في ولايتي ننجرهار وكنر بأفغانستان، استفاد منها (4,248) فردًا بواقع (708) أسر، ضمن مشروع توزيع (300) طن من التمور للشعب الأفغاني الشقيق للعام 2026م.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (800) سلة غذائية في إقليم سناج بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها (5,215) فردًا، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي للفئات المحتاجة في الصومال.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1243) كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا في إقليم وداي بجمهورية تشاد، استفاد منها (1243) أسرة، ضمن مشروع توزيع (800) طن من التمر في تشاد للعام 2026م.
تأتي هذه الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.