مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع “كسوة فرح” في ساحل حضرموت للعام 2026م

البلاد (ساحل حضرموت)
دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، مشروع توزيع “كسوة فرح” على (3.200) طفل من الأيتام والأسر الأشد احتياجًا في ساحل حضرموت للعام 2026م.
وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت سعيد العمودي بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدًا أن هذه الجهود ستسهم -بمشيئة الله- في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة وتعزز روح التكافل الاجتماعي، خصوصًا في المناسبات التي ينتظرها الأطفال بفرح كبير.
يُذكر أن المشروع سيتضمن توزيع كسوة العيد والهدايا للأطفال على (19.000) فرد من الأسر الأشد حاجة النازحين داخليًا والمجتمع المستضيف، في محافظات المهرة، حضرموت، عدن، مأرب، ولحج.ويأتي ذلك في إطار برامج ومشاريع المملكة الإنسانية ممثلة بالمركز لإدخال الفرحة على الأطفال والأسر المحتاجة في اليمن خلال أيام عيد الفطر المبارك
وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت سعيد العمودي بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدًا أن هذه الجهود ستسهم -بمشيئة الله- في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة وتعزز روح التكافل الاجتماعي، خصوصًا في المناسبات التي ينتظرها الأطفال بفرح كبير.
يُذكر أن المشروع سيتضمن توزيع كسوة العيد والهدايا للأطفال على (19.000) فرد من الأسر الأشد حاجة النازحين داخليًا والمجتمع المستضيف، في محافظات المهرة، حضرموت، عدن، مأرب، ولحج.ويأتي ذلك في إطار برامج ومشاريع المملكة الإنسانية ممثلة بالمركز لإدخال الفرحة على الأطفال والأسر المحتاجة في اليمن خلال أيام عيد الفطر المبارك