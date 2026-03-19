كشف لائحة اغتيالات القادة الإيرانيين.. نتنياهو: سنصفيهم جميعاً

البلاد ( غزة)

في خطوة تصعيدية نادرة، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو يوثق لقاءه مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أظهر فيه إخراجه من جيبه ما وصفه بـ”قائمة أهداف” تضم أسماء مسؤولين بارزين في النظام الإيراني مستهدفين بالاغتيال.

وأشار نتنياهو في الفيديو إلى أن اثنين من القائمة قد تم بالفعل استهدافهما بنجاح، في إشارة واضحة إلى اغتيال علي لاريجاني، وقائد غلام رضا سليماني بغارات جوية على طهران، مؤكداً أن أسماء أخرى ما تزال في انتظار التنفيذ، في رسالة صريحة بتصعيد العمليات الإسرائيلية ضد كبار قادة النظام الإيراني.

تأتي هذه التحركات بينما ترهن إسرائيل على تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإيراني، رغم تقديرات استخباراتية أمريكية سابقة استبعدت سقوط النظام الإيراني قريباً. وأكد مسؤول إسرائيلي، أمس، أن “البنية الأمنية الداخلية في إيران ضعفت، وننتظر عودة الاحتجاجات”، مشيراً إلى أن قوات الباسيج لم تعد بنفس الكفاءة بعد مقتل قادتها، وأن وزارة الاستخبارات المسؤولة عن مراقبة النشاط المدني وقمعه تعرّضت هي الأخرى لأضرار كبيرة.

مع استمرار الغارات والاغتيالات، تبدو المنطقة على صفيح ساخن، حيث يراقب المجتمع الدولي عن كثب التداعيات المحتملة لتصاعد العمليات الإسرائيلية والأمريكية، واحتمالية تأثيرها على الاستقرار الداخلي في إيران وعلى الأمن الإقليمي والعالمي، خصوصاً في ظل توقعات باستمرار الاحتجاجات الشعبية المتزايدة على وقع التوترات العسكرية.