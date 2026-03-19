قاليباف: وضع الملاحة لن يعود كان قبل الحرب.. واشنطن تضرب إيران قرب «هرمز»

البلاد (واشنطن، طهران)

واصلت القوات الأمريكية والإسرائيلية تصعيدها العسكري ضد إيران، مع إعلان الجيش الأمريكي، تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع صواريخ مضادة للسفن قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، مستخدماً ذخائر خارقة للتحصينات من الأثقل في ترسانته؛ بهدف تحييد التهديد الإيراني على الملاحة البحرية الدولية.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان نشر على منصة “إكس”: إن”القوات الأمريكية استخدمت بنجاح عدة ذخائر خارقة للتحصينات زنة 5000 رطل ضد مواقع محصنة للصواريخ الإيرانية على الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز”. وأضاف البيان أن صواريخ كروز الإيرانية المضادة للسفن شكلت خطراً مباشراً على الملاحة الدولية، وأن الهجمات الأميركية تستهدف بشكل أساسي القدرة العسكرية والصناعية لإيران.

في سياق متصل، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، أن القوات الأميركية نفذت حتى الآن نحو 6 آلاف طلعة جوية داخل الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن هناك أهدافاً محددة للعمليات العسكرية، والتي تصب في إطار تقييد القدرات العسكرية للنظام الإيراني.

من جانبها، أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن عمليات إسرائيل تركز على استهداف هياكل النظام الإيراني الأساسية، بما في ذلك المنشآت الاقتصادية والعسكرية، مضيفة أن وثائق إسرائيلية تكشف عن خطة طوارئ إيرانية في حال تدمير منشآتها، وأن الغضب الشعبي وتدهور الاقتصاد يضعان النظام الإيراني تحت ضغوط كبيرة قد تؤدي إلى انهياره.

في المقابل، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن وضع الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته طهران عملياً منذ بداية الحرب، لن يعود كما كان قبل اندلاع النزاع، مؤكداً أن إيران ستواصل التحكم في الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.