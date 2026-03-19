ضمن استعدادات عيد الفطر.. تجهيز 18 متنزهًا و14 واجهة بحرية وأكثر من 979 حديقة و213 مضمار مشي بالشرقية

سيف البلاهدي (الدمام)

جهّزت أمانة المنطقة الشرقية كافة المرافق العامة في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تهيئة بيئة حضرية متكاملة تعكس أجواء الفرح والبهجة، وتواكب الإقبال المتزايد من الأهالي والزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل بن سعيد الزهراني، أن الاستعدادات شملت تجهيز 18 منتزهًا عامًا في عدد من المدن، من خلال رفع كفاءة المرافق الترفيهية والخدمية، وصيانة الألعاب والمسطحات الخضراء، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للعائلات.

وأضاف أن الأمانة عملت على تهيئة 14 كورنيشًا وواجهة بحرية، عبر تنفيذ أعمال نظافة شاملة، وصيانة الإنارة، وتعزيز عناصر السلامة، وتحسين المشهد البصري، لتكون وجهات جاذبة للمتنزهين خلال إجازة العيد.

كما شملت الجهود تجهيز أكثر من 979 حديقة وساحة بلدية، من خلال العناية بالمسطحات الخضراء وزراعة الزهور الموسمية وصيانة المرافق، بما يوفر مساحات مفتوحة مناسبة للتنزه والتجمعات العائلية، ويعزز من جمالية المدن.

وفي سياق دعم أنماط الحياة الصحية، أشار الزهراني إلى تجهيز أكثر من 213 مضمارًا للمشي، عبر صيانة المسارات وتحسين الإنارة ورفع مستوى النظافة، بما يدعم ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وتعكس هذه الجهود حرص الأمانة على تهيئة مرافق متكاملة تعزز جودة الحياة، وتوفر تجربة متميزة لسكان وزوار المنطقة خلال موسم العيد.

وأكد أن الأمانة كثّفت من الجولات الرقابية والفرق الميدانية خلال فترة العيد، لضمان استمرارية الخدمات، ومعالجة الملاحظات بشكل فوري، إلى جانب تعزيز أعمال النظافة والصيانة على مدار الساعة.

وتأتي هذه الجهود ضمن سعي أمانة المنطقة الشرقية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، وتحسين المشهد الحضري، وإبراز الوجه الحضاري للمنطقة، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز جودة الحياة.