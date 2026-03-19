سمو وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الاعتداءات الإيرانية

البلاد (الرياض)
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء الأربعاء في مدينة الرياض، في الاجتماع الوزاري التشاوري بحضور وزراء خارجية وممثلين عن كل من جمهورية أذربيجان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية لبنان، وجمهورية مصر العربية.
وأكد الاجتماع، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية لبحث التصعيد الإيراني وتعزيز التنسيق الإقليمي لحماية استقرار المنطقة، الإدانة الشديدة للهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، واعتبارها انتهاكًا للسيادة والقانون الدولي، محمّلين إيران المسؤولية الكاملة عن الخسائر، وداعينها للوقف الفوري وغير المشروط للعدوان، والالتزام بقرارات مجلس الأمن.
كما شدد الاجتماع على خطورة دعم الميليشيات وزعزعة الأمن، وأن على إيران العمل بشكل جاد على مراجعة حساباتها الخاطئة، وأن تماديها في انتهاك مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول سيكون له تبعات وخيمة عليها أولًا وعلى أمن المنطقة، وسيكلفها ثمنًا عاليًا سيلقي بظلاله على علاقاتها بدول وشعوب المنطقة التي لن تقف موقف المتفرج أمام تهديد مقدراتها.
حضر الاجتماع، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية.