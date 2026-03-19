سمو وزير الخارجية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الرياض، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا مع وزراء خارجية كل من جمهورية باكستان، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية.
وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد الإيراني في المنطقة، وأهمية استمرار التشاور وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
