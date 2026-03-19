السياسة

سمو وزير الخارجية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان

صحيفة البلاد      19 مارس 2026

البلاد (الرياض)

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الرياض، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا مع وزراء خارجية كل من جمهورية باكستان، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية.

وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد الإيراني في المنطقة، وأهمية استمرار التشاور وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *