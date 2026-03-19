رابطة العالم الإسلامي ترحّب بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية بالرياض

19 مارس 2026

 

رحّبَت رابطةُ العالم الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية المنعقِد في العاصمة الرياض، لبحث الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركيا.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أعربَ معالي الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تأييد الرابطة الكامل لِما جاء في البيان من إدانةٍ للاعتداءات الإيرانية السافرة على المناطق السكنية، والبنى التحتية المدنية والمقارّ الدبلوماسية، والتي تمثّل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وجدّدَ فضيلته التأكيدَ على المجتمع الدولي بكافة مكوّناتِه بضرورة التصدّي لهذا الانفلات بكلّ حزم، وإلزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن، رقم 2817، ووقف ممارساتها العدوانية التي تستهدف دول الجوار، وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
