رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية يُغادر جدة

صحيفة البلاد      1 / شوال / 1447 هـ      19 مارس 2026

 

البلاد (جدة)

غادر جدة اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين جدة المهندس علي القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب،
ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

