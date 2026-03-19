دعا للتحرك لوقف التصعيد.. عراقجي يحذر: تداعيات الحرب ستطال الجميع

صحيفة البلاد      1 / شوال / 1447 هـ      19 مارس 2026

البلاد (طهران)
حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن عواقب الحرب في الشرق الأوسط ستطال الجميع، مؤكداً أن موجة التداعيات العالمية بدأت للتو وستؤثر على الدول بغض النظر عن ثروتها أو دينها أو عرقها.
وفي بيان رسمي عبر منصة “إكس”، رافق عراقجي منشوره بصورة رسالة استقالة لمسؤول أمريكي رفيع في مجال مكافحة الإرهاب احتجاجاً على الحرب، مشيداً بالأصوات الدولية المعارضة للنزاع، بما في ذلك مسؤولون أوروبيون وأمريكيون. ودعا المجتمع الدولي إلى المزيد من التحرك لوقف التصعيد، مشدداً على أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية وسياسية عالمية ملموسة.
وأوضح عراقجي أن طهران تعتزم وضع قواعد جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب، لضمان سلامة العبور البحري لدول المنطقة، مؤكدًا أن إيران وسلطنة عُمان والإمارات يجب أن تضمن هذه السلامة بشكل دائم.

صحيفة البلاد

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

