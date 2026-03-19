تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان

حققت الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك نجاحًا بارزًا على صعيد التنظيم والإدارة، حيث تم تفعيل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات للقاصدين والمعتمرين. وقد شملت الخطة تنسيق جميع القطاعات المعنية؛ لضمان انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام والمناطق المحيطة به، مع توفير الدعم الميداني والإرشادي والصحي على مدار الساعة، ما أسهم في راحة الزوار وسلامتهم، وأتاح لهم أداء شعائرهم في أجواء روحانية يسودها الخشوع والطمأنينة.

ولعبت التقنيات الحديثة- بما فيها أنظمة المراقبة الذكية وتحليل الكثافات البشرية- دورًا محوريًا في اتخاذ القرارات التشغيلية لحظة بلحظة، ما رفع من كفاءة التفويج والتوجيه خلال أوقات الذروة، وعزز من قدرة الجهات على التعامل مع التحديات التشغيلية المتزايدة خلال الشهر الفضيل.



وفي إطار هذا النجاح، برزت الأدوار الجديدة في المسجد الحرام كرافد حيوي لدعم تجربة القاصدين، إذ تم تصميمها وفق أحدث المعايير الهندسية والمعمارية لتوفير مساحات إضافية للصلاة والطواف، مع مراعاة توزيع الحشود بشكل متوازن وتقليل التكدس في المناطق الحيوية؛ مثل صحن المطاف والمسارات المؤدية إليه. وتتكامل هذه الأدوار مع شبكة من الممرات والمصاعد والسلالم الكهربائية، إضافة إلى مسارات مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن، مدعومة بلوحات إرشادية متعددة اللغات وخدمات ميدانية مستمرة لتسهيل التنقل بين أرجاء المسجد الحرام.

وتضم الأدوار بيئة خدمية متكاملة تشمل نقاط الإرشاد ومواقع الخدمات الإسعافية ومراكز توزيع المياه، ما يعزز من تجربة القاصدين ويضمن راحتهم أثناء أداء المناسك. وأكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه التوسعات والأنظمة الذكية تمثل عنصرًا محوريًا في رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد، وتعزز من كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، في إطار دعم القيادة الرشيدة المستمر؛ لخدمة الحرمين الشريفين، وتهيئة بيئة إيمانية متكاملة للقاصدين.