“بسطة خير” تختتم فعالياتها في الشرقية بأكثر من 80 ألف زائر لدعم 320 بائعًا جائلًا

سيف البلاهدي (الدمام)

اختتمت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة “بسطة خير 2026” بعد أن صنعت العديد من قصص النجاح المجتمعية دعمًا وتمكينًا لعدد 320 بائعًا جائلًا بمختلف المدن والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي سجلت زيارة أكثر من 80 ألف زائر لكافة فعالياتها في 12 موقعًا متنوعًا لتجسد نموذجًا للتكافل المجتمعي وتعزيز فرص العمل للأفراد بمختلف فئاتهم العمرية.

وساهمت هذه المبادرة النوعية في عامها الثاني التي أطلقها فريق دعم وتمكين وتطوير الباعة الجائلين في وزارة البلديات والإسكان بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، المشرف العام على فريق تمكين لدعم وتطوير الباعة الجائلين، في إيجاد منافذ بيع نظامية ورفع العائد الاقتصادي للمستفيدين من الباعة الجائلين.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن مبادرة “بسطة خير” حققت نتائج إيجابية ملموسة في دعم 320 مستفيدًا من الباعة الجائلين تواجدوا في 12 موقعًا بمختلف المدن والمحافظات، من خلال توفير بيئة عمل منظمة لهم وتطوير آليات البيع والتسويق لمنتجاتهم مما ساهم بتحسين عوائدهم الاقتصادية على مدى شهر رمضان المبارك، مبينا أن المبادرة تأتي في عامها الثاني تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين الأفراد وإيجاد فرص اقتصادية مستدامة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو ما يجعل المبادرة نموذجًا يحتذى به في تعزيز التكافل الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد المهندس الجبير على الاهتمام والمتابعة المستمرة التي يوليها معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، لهذه المبادرة والجهود المتميزة لفريق دعم وتمكين وتطوير الباعة الجائلين في الوزارة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبد العزيز بإطلاق هذه المبادرة المجتمعية لتمكين الباعة الجائلين.

وعبر عن شكره لشركاء النجاح وفي مقدمتهم 200 متطوع ومتطوعة قدموا 15 ألف ساعة تطوعية خدمة للمجتمع خلال هذه المبادرة.

وشهدت مبادرة “بسطة خير” توافد آلاف الزوار الذين استمتعوا بالأركان المتنوعة التي تضمنت منتجات متميزة من مقتنيات تراثية وأزياء ومأكولات ومشروبات وغير ذلك، إضافة لفعاليات ترفيهية وتثقيفية استهدفت جميع الفئات العمرية، ولفت معايه إلى نجاح المبادرة في إعادة التعريف بمفهوم البائع الجائل ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية دعم الباعة الجائلين النظاميين.