بركلات الترجيح.. الخلود يكتب التاريخ ويتأهل لنهائي كأس الملك

صحيفة البلاد      1 / شوال / 1447 هـ      19 مارس 2026

البلاد (جدة)

كتب فريق الخلود التاريخ بعد ما نجح في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فريق الاتحاد بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 ، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب الحزم بالرس، في نصف نهائي البطولة.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن تمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل 2-2.

سجل للاتحاد موسى ديابي عند الدقيقة 40، وأضاف بيرجوين الهدف الثاني عند الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول.

فيما أحرز عبدالعزيز العليوة هدف التعادل الأول للخلود عند الدقيقة 73، قبل أن يسجل آدم بيري هدف التعادل الثاني عند الدقيقة 111 من الشوط الإضافي الثاني.

بهذا التأهل التاريخي، ضرب الخلود موعدا مع الهلال- الفائز بدوره على الأهلي بركلات الترجيح 4/5- في نهائي البطولة.

 

 

 

 

