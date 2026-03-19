بركلات الترجيح.. الخلود يكتب التاريخ ويتأهل لنهائي كأس الملك

البلاد (جدة)
كتب فريق الخلود التاريخ بعد ما نجح في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فريق الاتحاد بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 ، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب الحزم بالرس، في نصف نهائي البطولة.
انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن تمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل 2-2.
سجل للاتحاد موسى ديابي عند الدقيقة 40، وأضاف بيرجوين الهدف الثاني عند الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول.
فيما أحرز عبدالعزيز العليوة هدف التعادل الأول للخلود عند الدقيقة 73، قبل أن يسجل آدم بيري هدف التعادل الثاني عند الدقيقة 111 من الشوط الإضافي الثاني.
بهذا التأهل التاريخي، ضرب الخلود موعدا مع الهلال- الفائز بدوره على الأهلي بركلات الترجيح 4/5- في نهائي البطولة.
الإتحاد يسجل الهدف الأول عن طريق موسى ديابي في الدقيقة 39. #الخلود 0 × 1 #الإتحاد
pic.twitter.com/nJRjD3gi1C#صحيفة_البلاد | #نادي_الخلود | #نادي_الإتحاد | #الخلود_الإتحاد | #أغلى_الكؤوس@KingCupSA | @ittihad | @AlKholoodClub | @mosgovsa
الخلود يسجل هدف التعادل عن طريق عبدالعزيز العليوة في الدقيقة 72.#الخلود 1 × 1 #الاتحاد
بيرجوين يسجل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 96.#الخلود 1 × 2 #الاتحاد
الخلود يعادل النتيجة في الوقت القاتل عن طريق بيري في الدقيقة 110.#الخلود 2 × 2 #الاتحاد
