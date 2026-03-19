الهلال يعبر الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

محمود العوضي (جدة)
تصوير (أسمهان فهد)
في قمة كروية مثيرة ماراثونية، استمتع بها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، نجح فريق الهلال في قطع تذكرة العبور إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، بعد تغلبه على مضيفه فريق الأهلي بركلات الترجيح 4/5، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.
بدأت القمة بصخب جماهيري، هز أركان ملعب الإنماء، وسط سيطرة ميدانية من الأهلي صاحبها إهدار لاعبيه لعدد من الفرص المؤكدة، ورويدا رويدا استفاق الهلال، وعند الدقيقة 39، أطلق الفرنسي ثيو هيرنانديز قذيفة مدوية سكنت شباك الأهلي، معلنةً عن تقدم الهلال.
هذا الهدف منح الزعيم سيطرة نسبية، وسط محاولات أهلاوية خجولة للعودة قبل صافرة الاستراحة.
وفي الشوط الثاني، دخل الأهلي ضاغطا بشدة لإدراك التعادل، واستمر الضغط الأخضر حتى الدقيقة 81، حين تحصل على ركلة جزاء سجل منها إيفان توني هدف التعادل.
لم ينجح أي من الفريقين في حسم اللقاء خلال الأشواط الإضافية، رغم الفرص الخطيرة التي تبادلها الطرفان، ليلجأ الحكم إلى ركلات المعاناة الترجيحية، التي ابتسمت للاعبي الهلال، ليقطعوا تذكرة الذهاب إلى النهائي الكبير، ويضربوا موعداً مع الحصان الأسود للبطولة، نادي الخلود، في نهائي تاريخي لنسخة 2025-2026.
وكان الخلود قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بوصوله للمباراة النهائية عقب إقصائه لنادي الاتحاد بركلات الترجيح أيضاً، لتترقب الجماهير السعودية نهائياً استثنائياً يجمع بين عراقة الهلال وطموح الخلود على كأس خادم الحرمين الشريفين.
#البلاد | #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
ثيو هيرنانديز يقص شريط أهداف الكلاسيكو ويمنح الهلال التقدم في الدقيقة 38.#الأهلي 0 × 1 #الهلال
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 18, 2026
ايفان توني يسجل هدف التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة 80.#الأهلي 1 × 1 #الهلال
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) March 18, 2026