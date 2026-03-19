“الترفيه” تطلق دليل فعاليات العيد بمختلف المناطق

البلاد (جدة)

أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA)، دليل فعاليات عيد الفطر المبارك لهذا العام الذي يشتمل على مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والحفلات الغنائية والعروض المسرحية التي ستقام في عدد من مدن ومناطق المملكة، احتفاءً بهذه المناسبة.

وتتضمن الفعاليات إقامة عدد من الحفلات الغنائية التي يحييها نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، حيث يستضيف مسرح “محمد عبده أرينا” في “بوليفارد سيتي” بالرياض حفلاً للفنان رابح صقر في ثاني أيام العيد، كما يحيي الفنان راشد الماجد حفلاً غنائياً في رابع أيام العيد في الرياض، وذلك على المسرح نفسه.

وفي جدة، يحتضن مسرح “عبادي الجوهر أرينا” عدداً من الفعاليات الفنية، من بينها حفل غنائي يجمع الفنان المصري محمود العسيلي ومغني الراب ويجز يوم الأحد 22 مارس، إضافة إلى حفل لصوت مصر الفنانة أنغام يقام الخميس 26 مارس، بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، وأما ثالث أيام العيد، فسيكون جمهور المنطقة الشرقية على موعد مع النجم السعودي عايض، الذي يحيي حفلاً غنائياً في “الخبر أرينا”.

وتشمل الفعاليات عروضًا مسرحية مميزة، من أبرزها المسرحية المصرية “ما تصغروناش” التي تُعرض على المسرح العربي في جدة خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس، بمشاركة عدد من النجوم منهم أكرم حسني وبيومي فؤاد وحمدي ميرغني. وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي إنساني حول عائلة تعاني خللًا جينيًا نادرًا يجعل أفرادها يولدون بملامح الشيخوخة ويغادرون الحياة بأجساد الأطفال، لتأخذ الجمهور في رحلة مليئة بالمفارقات بين التنمر والأمل، حيث ينطلق أحد أفراد العائلة في رحلة بحث عن علاج قد يغيّر مصيرهم، قبل أن تكشف الأحداث معنى أعمق للحياة وقيمة تقبل الذات.

وفي إطار التجارب الترفيهية المصاحبة لاحتفالات العيد، تستقبل عدد من الوجهات الترفيهية زوارها بفعاليات خاصة، حيث تقدم منطقة “بوليفارد وورلد” في الرياض تجارب ترفيهية متنوعة تعكس حضارات وثقافات العالم، إلى جانب العديد من العروض والأنشطة المخصصة لأيام العيد، كما تقدم منطقة “فيا رياض” تجربة فاخرة تجمع بين أرقى المطاعم العالمية ودور السينما الفاخرة والفعاليات الترفيهية، ضمن أجواء احتفالية مميزة خلال أول أيام عيد الفطر.

كما يتضمن دليل فعاليات عيد الفطر العديد من الفعاليات الأخرى التي ستقام في مختلف مناطق المملكة، وتشمل حفلات موسيقية وعروضاً حية وأنشطة ترفيهية مخصصة للعائلات والأطفال، بما يعزز أجواء الفرح والاحتفال ويمنح الزوار تجارب ترفيهية متنوعة خلال أيام العيد.