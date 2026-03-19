الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العشرين على التوالي

صحيفة البلاد      19 مارس 2026

واس (القدس المحتلة)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، أمام الزوار والمصلين، لليوم العشرين على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية.

في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيًا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، اليوم، طالت عددًا من المنازل والأحياء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدن رام الله ونابلس والخليل.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

