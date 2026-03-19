استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

صحيفة البلاد      19 مارس 2026

 

البلاد (غزة)

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

في السياق، واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي وعمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع، مخلفة أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيي

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

