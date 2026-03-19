المحليات

إغلاق مؤقت لطريق الملك فهد بالرياض لتنفيذ أعمال ضمن مشروع المسار الرياضي

صحيفة البلاد      1 / شوال / 1447 هـ      19 مارس 2026

 

البلاد (الرياض)

أعلن مشروع المسار الرياضي عن إغلاق مؤقت لطريق الملك فهد بين الدائري الشمالي وطريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يومي السبت والأحد 21 – 22 مارس، من 5:00 صباحًا إلى 9:00 صباحًا، لتنفيذ أعمال إزالة أبراج الكهرباء ضمن أعمال المشروع.
ودعا المشروع مستخدمي الطريق إلى اتباع الخريطة التوضيحية واستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

