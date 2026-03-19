أكد استمرار القتال ضد «الدعم السريع».. البرهان: لا ارتباط للجيش مع «الإخوان»

في خضم تصاعد المواجهات المسلحة في السودان، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش السوداني، عدم وجود أي علاقة تربط الجيش السوداني بجماعة الإخوان المسلمين أو حزب المؤتمر الوطني المنحل، مؤكداً أن القوات المسلحة تركز على حماية الشعب السوداني ومواصلة العمليات العسكرية ضد “الدعم السريع”.

وقال البرهان:”لا نعرف إخوان مسلمين، ولا مؤتمر وطني، ولا شيوعيين، نعرف الشعب السوداني”، في إشارة إلى شائعات متداولة حول علاقته بالحركة الإسلامية داخل الجيش. وأضاف:”ليس لدينا هدنة أو وقف إطلاق نار مع قوات الدعم السريع، وأي شخص تعاون معهم لن نقبل به”.

ميدانياً، أعلنت القوات المسلحة السودانية صد هجمات متزامنة شنتها قوات “الدعم السريع” على عدة جبهات في دارفور وكردفان، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، عاصم عوض: إن الهجمات شملت مدينة الطينة شمال غربي دارفور ومدينة الدلنج جنوب كردفان، حيث تم تدمير عشرات المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى سليمة، وإيقاع عشرات القتلى في صفوف القوات المهاجمة. كما أشارت التقارير إلى إعادة تموضع الجيش خارج مدينة بارا بعد تكبيد “الدعم السريع” خسائر فادحة، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيّرة استراتيجية في سماء مدينة الأبيض.

وكانت قوات “الدعم السريع” أعلنت الاثنين استعادة السيطرة على مدينة بارا، والسيطرة على بلدة كرنوي شمال دارفور، مستفيدة من دعم الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، ومن الغطاء الجوي عبر الطائرات المسيّرة والقصف المدفعي. وتهدف هذه الهجمات إلى السيطرة على كامل ولاية جنوب كردفان وجبال النوبة، فيما تستمر الاشتباكات عنيفة على طول الحدود مع تشاد.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال استئناف أعمالها لتعقب شبكات تنظيم الإخوان المسلمين المالية والتنظيمية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنظمات والأذرع التابعة لها، ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.