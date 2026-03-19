أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»

البلاد (طهران)

في خضم تصاعد العنف والاضطرابات العسكرية في الشرق الأوسط، شهدت الساحة الإيرانية أمس (الأربعاء) موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية التي طالت منشآت الطاقة الحيوية وقادة النظام، فيما حذّر المسؤولون الإيرانيون من أن تداعيات الحرب لن تقتصر على المنطقة بل ستطال العالم بأسره.

واستهدفت إسرائيل منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي، ما أدى إلى اندلاع حرائق قوية في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر، حيث تعمل فرق الإطفاء على احتواء الحريق، وفقًا لمسؤولين محليين ووكالة “تسنيم”. وأكدت إسرائيل أن الهجوم تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة بهدف تعميق الخسائر الاقتصادية لإيران وتقويض بنيتها التحتية للطاقة. في الوقت نفسه، رصدت تل أبيب إطلاق صواريخ من إيران، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في شمال البلاد، في مؤشر على استمرار الرد الإيراني على الغارات.

على الصعيد العسكري، أعلنت إسرائيل اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب في غارة استهدفت شقته بالعاصمة، في خطوة ضمن سلسلة اغتيالات طالت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وقائد الباسيج غلام رضا سليماني. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن “لا حصانة لأحد” وأن جميع القادة الإيرانيين على قائمة الاستهداف، في مؤشر على تصعيد متواصل ضد النظام.

وأقر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس، بمقتل وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب. وجاء في بيان للرئيس الإيراني في صفحته على منصة “إكس” أن إسماعيل خطيب، وعلي لاريجاني، وعزيز ناصر زادة قتلوا جراء غارة استهدفتهم.