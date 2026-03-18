وفاة باكستاني إثر اعتراض صاروخ باليستي ببني ياس.. قطر والإمارات تتصديان لهجمات إيرانية

البلاد (أبوظبي)

واصلت طهران إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو دول الخليج بزعم استهداف مواقع أمريكية، في انتهاكات متكررة أثارت إدانات دولية واسعة. أفادت وزارة الدفاع القطرية بأن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي استهدف البلاد، فيما أوضحت وزارة الداخلية القطرية، أن سقوط الشظايا أدى إلى حريق محدود في المنطقة الصناعية دون تسجيل إصابات. كما أعلن الحرس الوطني الكويتي اعتراض مسيرة في مواقع أمنية ضمن مسؤولياته، فيما ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر، لهجوم بعدد 14 صاروخًا باليستيًا، وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيرة، والتصدي لعدد 13 صاروخًا باليستيًا، فيما سقط صاروخ واحد في منطقة غير مأهولة دون أي خسائر.

وفي حادث مأساوي، أعلنت السلطات الإماراتية وفاة مواطن باكستاني إثر سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في منطقة بني ياس، ما يسلط الضوء على مخاطر التصعيد المتزايد على المدنيين.

وأكّدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة، نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية؛ ناجم عن استهداف بطائرات مسيّرة، دون وقوع أي إصابات.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، نقلًا عن وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن فرق الدفاع المدني بالإمارة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه.

على صعيد الملاحة البحرية، أفاد مركز العمليات البحرية البريطانية بهجوم على سفينة في خليج عمان قبالة الفجيرة، مما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة دون وقوع إصابات. منذ بداية الحرب، تعرضت نحو 20 سفينة لهجمات إيرانية، ما أدى إلى توقف حركة المرور عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من النفط والغاز الطبيعي في العالم.