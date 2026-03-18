وزير الخارجية يبحث التطورات الراهنة مع عدة دول

البلاد (الرياض)

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة ضد دول الخليج العربية، وسبل ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني. وتناول الاتصال تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتنسيق الجهود بشأنها.

وتلقى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود كافة لدعم الاستقرار والأمن. كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية البوسنة والهرسك ألمدين كوناكوفيتش.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. وكذلك تلقى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطّاف. وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.