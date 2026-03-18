وزارة الخارجية: المملكة تستضيف في الرياض مساء اليوم اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية

البلاد (الرياض)
أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية، ستستضيف في العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 مارس 2026م، اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها
