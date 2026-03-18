نائب وزير الخارجية يستقبل وزيري خارجية الأردن وأذربيجان لدى وصولهما الرياض

صحيفة البلاد      30 / رمضان / 1447 هـ      18 مارس 2026
البلاد (الرياض)
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
تأتي زيارة وزير الخارجية الأردني للمملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية.
كما استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف، وذلك لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وتأتي زيارة وزير خارجية أذربيجان للمملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية.
