نائب وزير الخارجية يستقبل وزيري خارجية الأردن وأذربيجان لدى وصولهما الرياض

كما استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف، وذلك لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتأتي زيارة وزير خارجية أذربيجان للمملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية.