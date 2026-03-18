أسعار المنتجين

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في المملكة ارتفاعاً خلال شهر يناير 2026 بنسبة 0.4% مقارنة بنظيره من عام 2025، مرتفعًا إلى 104.4 نقطة؛ وفقًا لسنة الأساس 2023م، مقارنةً بـ 104 نقاط خلال يناير 2025. طبقًا لبيانات هيئة الإحصاء.

صندوق عقاري

أعلنت شركة الديار العربية للتطوير العقاري عن توقيع مذكرة تفاهم مع الراجحي كابيتال؛ لإطلاق (صندوق الديار العربية لمشاريع الحرمين)، وهو صندوق استثماري عقاري متخصص؛ يهدف إلى تطوير مشاريع عقارية نوعية في مدينتي مكة و المدينة.

زيادة رأس مال

أصدر مجلس إدارة البحر الأحمر العالمية توصية بزيادة رأس مالها بمبلغ 280 مليون ريال ما يعادل 58% من رأس مالها الحالي، وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ بهدف تعزيز المركز المالي للشركة، ودعم توسع أنشطتها ومشاريعها المستقبلية.