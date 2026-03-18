في محوري دارفور وكردفان.. الجيش السوداني يصد هجمات واسعة لـ«الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، أمس (الثلاثاء)، نجاحه في صد هجمات شنتها قوات الدعم السريع خلال الـ24 ساعة الماضية على عدة محاور في دارفور وكردفان، وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان رسمي: إن محور دارفور، وتحديداً منطقة الطينة، شهد هجوماً واسعاً على مواقع الجيش، إلا أن القوات المسلحة تصدت للهجوم ونجحت في مطاردة المهاجمين، حيث دُمّرت 35 عربة قتالية وتم الاستيلاء على 49 أخرى، وسقط عشرات القتلى في صفوف المليشي

وفي جنوب كردفان، بمحافظة الدلنج، صدّت القوات المسلحة هجوماً للمليشيا الإرهابية ومرتزقتها، وأسفرت المعركة عن تدمير 5 عربات قتالية والاستيلاء على 4 أخرى، بالإضافة إلى عدد من الدراجات النارية وأجهزة الاتصال.

أما في شمال كردفان بمدينة بارا، فقد خاض الجيش معركة ضد المليشيا الإرهابية، وأسفرت عن تكبيدها خسائر فادحة قبل إعادة القوات تموضعها وفق تقديرات ميدانية، كما تمكنت الدفاعات الأرضية صباح اليوم من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة الأبيض.

وأكد البيان أن العمليات تعكس شجاعة وإقدام القوات المسلحة في مواجهة الهجمات المنظمة على مختلف المحاور، وحماية الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة.