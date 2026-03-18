في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب

أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الثلاثاء قرارًا تاريخيًا؛ يقضي باعتبار منتخب السنغال خاسرًا لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بنتيجة 0-3 لصالح المنتخب المغربي.
وبحسب الموقع الرسمي لـ”الكاف”، جاء قرار اللجنة بعد قبول الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلًا وموضوعًا، وإلغاء قرار اللجنة التأديبية السابق.
وأكدت لجنة الاستئناف أن سلوك المنتخب السنغالي يقع ضمن نطاق المخالفات المنصوص عليها في المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، ما أدى لفرض عقوبة الانسحاب واعتبار الفوز لصالح المغرب.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة قبول استئناف اللاعب المغربي إسماعيل صيباري جزئيًا، حيث تم تعديل عقوبته إلى الإيقاف لمباراتين رسميتين، مع وقف تنفيذ إحداهما، كما تم إلغاء الغرامة المالية التي كانت مفروضة عليه بقيمة 100 ألف دولار.
كما شملت القرارات تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمتعلقة بحادثة جامعي الكرات لتصبح 50 ألف دولار، وتخفيض غرامة حادثة استخدام المشجعين لأقلام الليزر إلى عشرة ألاف دولار.
وخلال المباراة النهائية التي أقيمت في يناير الماضي، غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لصالح المغرب المضيف بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، لكنهم عادوا لاستئناف المباراة.
وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي سجلت فيه السنغال هدف الفوز 1-0 لتحرز اللقب للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ.
