ضمن جهود تطوير منظومة النقل العام بالمحافظة.. إطلاق مسارين جديدين لحافلات جدة بدءاً من 2 شوال

البلاد (جدة)

كشفت شركة مواصلات جدة، عن إطلاق المسارين 15 و16 لحافلات جدة الحديثة، وذلك اعتبارًا من 2 شوال 1447 هـ الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ضمن خطة توسّع جديدة لربط أهم أحياء ومعالم جدة ببعضها.

وأوضحت الشركة أن المسار 15 (طريق الأمير سلطان) يعمل يوميًا من الساعة 4:00 عصرًا حتى 11:00 مساءً، فيما يمتد التشغيل يومَي الخميس والجمعة حتى الساعة 2:00 صباحًا، ويشمل 35 رحلة يوميًا بواقع رحلة كل 35 دقيقة، مع توقف عند 12 محطة على امتداد المسار.

كما يشمل التوسّع المسار 16 الذي يربط بين الكورنيش وطريق الأمير فيصل بن فهد، حيث يعمل وفق نفس أوقات التشغيل اليومية، مع زيادة فترة الخدمة في عطلة نهاية الأسبوع حتى الساعة 2:00 صباحًا، ويقدّم 30 رحلة يوميًا بمعدل رحلة كل 45 دقيقة، مرورًا بـ 15 محطة.

ودعت الشركة المستفيدين إلى تحميل تطبيق”حافلات جدة” للاطلاع على تفاصيل المسارات ومواعيد الرحلات، وإتمام عمليات الحجز بسهولة، مؤكدةً أن هذه الخطوة، تأتي ضمن جهود تطوير منظومة النقل العام، ورفع جودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار مدينة جدة.