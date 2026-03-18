ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأرسنال وسبورتنج لشبونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

البلاد (جدة)
تأهلت فرق سبورتينج لشبونة وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وآرسنال إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فاز سبورتينج لشبونة على بودو جليمت بخماسية دون رد، وتغلب باريس سان جيرمان على تشيلسي بثلاثية نظيفة، وحقق آرسنال الفوز على باير ليفركوزن بهدفين دون رد، فيما تفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي بهدفين لهدف.
وكانت مباريات الذهاب قد انتهت بفوز بودو جليمت بثلاثية نظيفة أمام لشبونة، وتغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية دون رد، وسحق باريس سان جيرمان خصمه تشيلسي بخماسية لهدفين، وآرسنال تعادل مع باير ليفركوزن بهدف لمثله.
ويشهد اليوم الأربعاء، أربع مواجهات أخرى، تتمثل في مباراة ليفربول وجالطة سراي، مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد، مباراة توتنهام وأتلتيكو مدريد، مباراة بايرن ميونخ وأتالانتا.
وفي الذهاب تعرض ليفربول لهزيمة من جالطة سراي بهدف نظيف، وتعادل برشلونة مع نيوكاسل بهدف لمثله، وأتلتيكو مدريد تغلب على توتنهام بخماسية لهدفين، فيما اكتسح بايرن ميونخ نظيره أتالانتا بسداسية لهدف.
الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا
سبورتينج لشبونة (فاز على بودو جليمت بنتيجة 5/3).
باريس سان جيرمان (فاز على تشيلسي بنتيجة 8/2).
آرسنال (فاز على باير ليفركوزن بنتيجة 3/1).
ريال مدريد (فاز على مانشستر سيتي بنتيجة 5/1).
فينيسيوس يفتتح التسجيل للريال من ركلة جزاء أعلنها الحكم إثر لمس سيلفا الكرة بيده ومن ثم طرده
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2026
هالاند يعيد مانشستر سيتي إلى المباراة بهدف التعادل!
هل ينجح رجال غوارديولا في قلب النتيجة رغم النقص العددي؟
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2026