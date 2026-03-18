السياسة

رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يصل إلى الرياض

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1447 هـ      18 مارس 2026

 

واس (الرياض)

وصل إلى المملكة، اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر للمملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *