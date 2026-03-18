رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يصل إلى الرياض

وصل إلى المملكة، اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر للمملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية.
