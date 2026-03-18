الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الخميس هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان ويوم الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي:
القرار رقم (205 / هـ) وتاريخ 29 / 9 / 1447هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 18 / 3 / 2026م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1447هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (204 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1447هـ أن يوم الأربعاء 1 / 9 / 1447هـ الموافق 18 / 2 / 2026 م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، ونظرًا لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين” متفق عليه واللفظ للبخاري؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الخميس 30 / 9 / 1447هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 19 / 3 / 2026 م هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وأن يوم الجمعة 1 / 10 / 1447هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 20 / 3 / 2026 م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1447هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو وليَّ عهده الأمين – حفظهما الله – وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العليَّ القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دائرة الأهلة في المحكمة العليا
