وزير الخارجية يناقش مع نظرائه بعدة دول التطورات الراهنة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا أمس (الاثنين)، من وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا أمس، من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الراهنة في المنطقة واستمرار التنسيق الثنائي بهذا الشأن.

كما أجرى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا أمس، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار. وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.