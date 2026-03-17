مع استمرار التوترات بسبب الحرب على طهران.. الأقصى مغلق وغزة تحت القصف

البلاد (غزة)

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك في القدس لليوم السابع عشر على التوالي، مانعة المصلين من أداء الصلاة والاعتكاف، لأول مرة منذ عام 1967، وذلك بحجة الظروف الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران.

وأكدت محافظة القدس أن إجراءات الإغلاق تتجاوز الطابع الأمني، وتندرج ضمن مسار سياسي وإيديولوجي؛ يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، مع تصاعد خطابات التحريض التي تقودها ما تُسمّى “منظمات الهيكل” المتطرفة ضد الموقع المقدس، ما أدى إلى غياب المصلين عن الجمعة الأخيرة من رمضان.

في سياق مرتبط، أُجريت محادثات في القاهرة بين مبعوثين من “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وممثلين عن حركة حماس، في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، الذي تعرض لضغوط منذ بدء القصف الأميركي–الإسرائيلي على إيران. عقب الاجتماع، أعلنت إسرائيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر بعد غلقه منذ 28 فبراير، مع السماح بحركة محدودة ثنائية الاتجاه للأشخاص تحت إشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي، كما أعيد فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، الذي يقطنه نحو مليوني نسمة.

ميدانياً، تواصل إسرائيل شن غارات جوية على قطاع غزة والضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 16 فلسطينياً خلال يوم واحد، بينهم مسؤول كبير في الشرطة وثمانية آخرون، إضافة إلى سقوط قتلى من المدنيين بينهم أسرة كاملة في الضفة الغربية، فيما أصيب العشرات بجروح. وتشير التقارير إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران بلغ 36 شخصاً، فيما بلغ عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2023 نحو 670، بينما قتل أربعة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.

هذه التطورات تأتي وسط توتر متصاعد في المنطقة، مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة، ومحادثات دولية تهدف إلى إدارة الأزمة والحد من التوترات، في ظل أفق غير واضح للتهدئة أو مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أو الدول المجاورة.