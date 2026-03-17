لعدم تسجيل بيانات العاملين وتحديثها.. السياحة: 84 قرار إغلاق بحق مرافق ضيافة مخالفة

البلاد (الرياض)

كشفت وزارة السياحة، أن جولاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في مختلف مناطق المملكة أسفرت عن صدور (84) قرار إغلاق بحق مرافق ضيافة سياحية مخالِفة لعدم تسجيل بيانات العاملين، أو عدم تحديثها، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق (33) مرفقًا بالإغلاق، فيما بادرت (41) منشأة إلى تصحيح أوضاعها، واستكمال متطلبات التسجيل والتحديث؛ وفق الإجراءات النظامية.

وتواصل الوزارة جولاتها لمتابعة مدى التزام المرافق بتسجيل بيانات العاملين لديها وتحديثها؛ وفق المتطلبات المعتمدة لدى الوزارة، بما يشمل العاملين المرتبطين مباشرةً بالمرخَّص له أو بعقود تشغيلية، وبياناتهم الأساسية؛ مثل البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات وغيرها، وتحديثها بشكل دوري كل (3) أشهر.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز امتثال مرافق الضيافة للأنظمة والتعليمات المنظمة للقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدّمة للسيّاح، مؤكدةً أن الالتزام بتسجيل البيانات وتحديثها يُعد من المتطلبات الأساسية؛ لضمان وضوح البيانات التشغيلية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.

وأكدت عزمها على مواصلة تنفيذ جولات رقابية مكثّفة على مرافق الضيافة وغيرها من الأنشطة السياحية، داعيةً جميع المنشآت إلى المبادرة باستكمال تسجيل بيانات العاملين وتحديثها خلال المدة المحددة، تفاديًا للعقوبات النظامية.