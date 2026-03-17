دعت إلى حل دبلوماسي.. قطر تؤكد استمرار الاعتداءات على المدنيين

البلاد (الدوحة)

أكدت وزارة الخارجية القطرية أمس (الإثنين)، أن الاعتداءات على المناطق المدنية في منطقة الخليج لا تزال مستمرة، مشددة على ضرورة وقف الهجمات لإتاحة المجال لحل دبلوماسي للأزمة الإقليمية. وقال المتحدث باسم الوزارة خلال إحاطة إعلامية:” على إيران وقف الهجمات حتى نتمكن من إيجاد حل دبلوماسي”، مشيرًا إلى أن إحدى القذائف استهدفت قبل أيام مبنى سكنيًا، مما يعكس تصاعد المخاطر التي تهدد المدنيين في المنطقة. وأضاف:” أرسلنا رسائل لكل الأطراف بالطرق الرسمية، لأن هذه الصراعات لا تنتهي إلا بالطرق الدبلوماسية”. وأوضح المسؤول أن دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع التطورات الراهنة بموقف موحد، وأن الاتصالات بين المسؤولين الخليجيين تكاد تكون يومية وعلى مختلف المستويات، في إطار تنسيق المواقف ومتابعة تداعيات التصعيد الإقليمي.

وفي ما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية، أشار المتحدث إلى المشاورات القطرية مع الرئيس المصري ووزير خارجيته، التي تناولت سبل التنسيق الثنائي بين الدوحة والقاهرة، إضافة إلى تعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الأمنية الناتجة عن التصعيد الحالي.

وأكد المسؤول أن الأولوية بالنسبة لقطر تتمثل في وقف الاعتداءات، نافياً وجود حاجة لتشكيل لجنة مشتركة بين إيران ودول الخليج للتحقيق في الهجمات، في إشارة إلى الدعوة، التي كان قد طرحها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

كما كشف أن عمليات إجلاء محدودة جرت في أجزاء من العاصمة الدوحة يوم السبت الماضي، عقب إطلاق صاروخ إيراني باتجاه حي سكني، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراضه، مضيفًا أن “الهجمات الإيرانية والتهديدات التي تستهدف أهدافا مدنية لم تتوقف”. وأشار المتحدث إلى استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة، بما يضمن وصول البضائع إلى دول الخليج واستمرار تصدير منتجات الطاقة، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الملاحة البحرية يعد أولوية قصوى للمنطقة في هذه المرحلة الحرجة.