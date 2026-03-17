السياسة

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 129 صاروخًا و 221 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

صحيفة البلاد      17 مارس 2026

 

واس (المنامة)
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 129 صاروخًا و221 طائرة مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين.
وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.
وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع؛ ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
