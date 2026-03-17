الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة من يوم غدٍ الأربعاء حتى الاثنين المقبل

البلاد (الرياض)
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لهطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، من يوم غدٍ حتى الاثنين المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ واﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺠﻤﻮم وﺧﻠﻴﺺ وﺑﺤﺮة واﻟﻄﺎﺋﻒ وﻣﻴﺴﺎن وأﺿﻢ واﻟﻌﺮﺿﻴﺎت وﺗﺮﺑﺔ والمويه واﻟﺨﺮﻣﺔ ورﻧﻴﺔ، وخفيفة إلى متوسطة تشمل جدة ورابغ.
وستتأثر منطقة الرياض بأمطار تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج، وخفيفة إلى متوسطة على اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض واﻟﺪﻟﻢ واﻟﻤﺰاﺣﻤﻴﺔ وﺿﺮﻣﺎ وﻣﺮات وﺷﻘﺮاء واﻟﻐﺎط واﻟﻤﺠﻤﻌﺔ وﺛﺎدق وﺣﺮﻳﻤﻼء واﻟﺪرﻋﻴﺔ ورﻣﺎح وﻋﻔﻴﻒ واﻟﺪوادﻣﻲ والقويعية واﻟﺮﻳﻦ وﺣﻮﻃﺔ ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ واﻟﺤﺮﻳﻖ والخرج.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران وحائل والقصيم والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.