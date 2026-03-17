الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية المصري

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وبحث اللقاء، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية لدول المجلس، وآخر المستجدات في المنطقة.
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي، موقف جمهورية مصر العربية الداعم لدول مجلس التعاون في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة وغير القانونية، وفي كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
وجدد الأمين العام خلال اللقاء، الشكر والتقدير للقيادة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على دعمها ووقوفها إلى جانب دول مجلس التعاون، ضد هذه الاعتداءات الغاشمة.
وأعرب الجانبان عن ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية الإيرانية ضد دول مجلس التعاون، ووقف جميع أشكال التصعيد التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ سيادة الدول وسلامة أراضيها ويصون أمن المنطقة واستقرارها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م