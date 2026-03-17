السياسة

الأمير عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية العماني

صحيفة البلاد      29 / رمضان / 1447 هـ      17 مارس 2026

البلاد (الرياض)

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عُمان.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة.

وأكد سمو وزير الداخلية خلال الاتصال متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب سلطنة عُمان ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

