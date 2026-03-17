الأمير عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية البحريني

البلاد (الرياض) أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من تطورات أمنية في ظل الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة. وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. كما أكد سمو وزير الداخلية وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها