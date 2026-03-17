الأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي مستجدات الأوضاع في المنطقة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، في ظل ما تشهده من تحديات، وفي مقدمتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة.
وأكد الجانبان متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق سلامة المواطنين والمقيمين.
كما أكد سمو وزير الداخلية تضامن المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
